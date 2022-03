Femminicidio | una cliente | “Anna era turbata | voleva andare via”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano (Sa) – È stata una giornalista salernitana ad avere avuto uno degli ultimi contatti con la giovane trentenne,Borsa, uccisa questa mattina a Pontecagnano Faiano (Salerno) dal suo ex Alfredo Erra.“Stamattina – racconta all’ANSA Simona Cataldo – mi sono recata nel negozio di parrucchiere in via Tevere dove sonoe dovelavorava da anni. Ho notato che era nervosa”. La giovane vittima avrebbe parlato, in passato, alla giornalista della storia con il suo ex, finita circa otto mesi fa confidandole che avrebbe voluto “via da Salerno”.era originaria di Mariconda, quartiere della zona orientale della città che dista solo pochi chilometri da Pontecagnano-Faiano. “Mentre mi trovavo nel negozio, è arrivato Erra. Ha chiesto ad ...