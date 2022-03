Dove vedere la NHL 2022 in TV e in streaming (Di martedì 1 marzo 2022) La stagione 2022 della NHL, la National Hockey League, potrà essere seguita da tutti gli appassionati di sport invernali presenti in Italia. Tutti a caccia dei Tampa Bay Lightning: nell’ultima stagione la squadra di hockey su ghiaccio con sede a Tampa, in Florida, ha bissato il successo conquistato un anno prima contro i Dallas Stars. La vittoria dello scorso anno è stata ancora più speciale perché arrivata contro i Montréal Canadiens, la squadra più titolata della NHL con 24 titoli (anche se l’ultima affermazione risale al 1993). Di seguito le informazioni da conoscere su . Dove vedere la NHL 2022 in TV Le partite della NHL 2022 saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport Arena, canale 204 di Sky. Sulla pay-TV andrà in onda un match di regular season ogni settimana, più i playoff e la serie finale. ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 1 marzo 2022) La stagionedella NHL, la National Hockey League, potrà essere seguita da tutti gli appassionati di sport invernali presenti in Italia. Tutti a caccia dei Tampa Bay Lightning: nell’ultima stagione la squadra di hockey su ghiaccio con sede a Tampa, in Florida, ha bissato il successo conquistato un anno prima contro i Dallas Stars. La vittoria dello scorso anno è stata ancora più speciale perché arrivata contro i Montréal Canadiens, la squadra più titolata della NHL con 24 titoli (anche se l’ultima affermazione risale al 1993). Di seguito le informazioni da conoscere su .la NHLin TV Le partite della NHLsaranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport Arena, canale 204 di Sky. Sulla pay-TV andrà in onda un match di regular season ogni settimana, più i playoff e la serie finale. ...

