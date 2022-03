“Da quando è nata la sorellina, mio figlio è molto geloso: cosa posso fare?” (Di martedì 1 marzo 2022) Gentile dottoressa, le scrivo per chiederle alcuni consigli. Da un mese circa è nata Lara, la mia secondogenita. L’arrivo della seconda figlia sta inevitabilmente influenzando il comportamento del primogenito Vittorio, di 3 anni, che spesso manifesta chiare e legittime reazioni emotive di gelosia. Passa da manifestazioni di estrema tenerezza verso la bimba a comportamenti aggressivi (urla, lancio di oggetti rumorosi contro muri e porte, morsi, forte rabbia accompagnata da un pianto prolungato e talvolta isterico quando pongo dei limiti in alcune sue abitudini quotidiane dopo mille compromessi, etc.). Capisco perfettamente quello che sta vivendo, soprattutto perché la piccola è spesso attaccata al seno o dorme nel marsupio e questo crea una evidente distanza fisica tra me e lui, che chiaramente non esisteva prima della nascita e che ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 1 marzo 2022) Gentile dottoressa, le scrivo per chiederle alcuni consigli. Da un mese circa èLara, la mia secondogenita. L’arrivo della seconda figlia sta inevitabilmente influenzando il comportamento del primogenito Vittorio, di 3 anni, che spesso manifesta chiare e legittime reazioni emotive di gelosia. Passa da manifestazioni di estrema tenerezza verso la bimba a comportamenti aggressivi (urla, lancio di oggetti rumorosi contro muri e porte, morsi, forte rabbia accompagda un pianto prolungato e talvolta istericopongo dei limiti in alcune sue abitudini quotidiane dopo mille compromessi, etc.). Capisco perfettamente quello che sta vivendo, soprattutto perché la piccola è spesso attaccata al seno o dorme nel marsupio e questo crea una evidente distanza fisica tra me e lui, che chiaramente non esisteva prima della nascita e che ...

