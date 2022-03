Covid, negli hub dell’Asl Napoli 2 Nord arriva il vaccino Novavax (Di martedì 1 marzo 2022) I residenti dell’Asl Napoli 2 Nord potranno vaccinarsi con Nuvaxovid di Novavax, con la modalità dell’Open Day, senza bisogno di prenotazione. Ne hanno dato notizia i responsabili dell’azienda sanitaria flegrea che hanno redatto il programma per le somministrazioni. Le vaccinazione saranno effettuate presso i centri vaccinali di: Monteruscello (Pala Trincone, tutti i giorni dalle 13,00 alle 19,00); Bacoli (sala Ostrichina, sabato dalle 9,00 alle 13,00); Forio d’Ischia (Piazza Municipio, lunedi’, mercoledi’, venerdi’ e sabato, dalle 13,00 alle 19,00); Procida (Municipio, domenica dalle 10,00 alle 13,00); Mugnano (Palestra Liceo E. Segre’, tutti i giorni dalle 13,00 alle 19,00); Afragola (Palazzo LU.MO. tutti i giorni dalle 13,00 alle 19,00). Potranno vaccinarsi con il Nuovaxovid solo gli over 18 che non hanno ancora ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 marzo 2022) I residentipotranno vaccinarsi con Nuvaxovid di, con la modalità dell’Open Day, senza bisogno di prenotazione. Ne hanno dato notizia i responsabili dell’azienda sanitaria flegrea che hanno redatto il programma per le somministrazioni. Le vaccinazione saranno effettuate presso i centri vaccinali di: Monteruscello (Pala Trincone, tutti i giorni dalle 13,00 alle 19,00); Bacoli (sala Ostrichina, sabato dalle 9,00 alle 13,00); Forio d’Ischia (Piazza Municipio, lunedi’, mercoledi’, venerdi’ e sabato, dalle 13,00 alle 19,00); Procida (Municipio, domenica dalle 10,00 alle 13,00); Mugnano (Palestra Liceo E. Segre’, tutti i giorni dalle 13,00 alle 19,00); Afragola (Palazzo LU.MO. tutti i giorni dalle 13,00 alle 19,00). Potranno vaccinarsi con il Nuovaxovid solo gli over 18 che non hanno ancora ...

