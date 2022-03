Casey Stoner contro l’euforia dei piloti italiani: frecciata ai piloti europei (Di martedì 1 marzo 2022) Uno dei piloti più amati nell’ambito della MotoGP sicuramente Casey Stoner, due volte campione del mondo. L’australiano entrò nel cuore degli appassionati proprio per l’impresa compiuta sulla Desmosedici del 2007, all’interno di una stagione magica dominata da inizio alla fine, unico a portare il titolo iridato piloti alla Ducati. Tra lo stupore generale, Stoner annunciò il proprio ritiro nel 2012, come motivazione il fatto che non riusciva più a divertirsi. All’australiano venne diagnosticata la sindrome da stanchezza cronica, che gli rendeva quasi impossibile lo svolgimento delle più banali attività quotidiane. Nonostante questo, è rimasto molto vicino al mondo della MotoGP e lo scorso anno si è recato a Portimao per seguire nel paddock la gara. Per la sua presenza e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 1 marzo 2022) Uno deipiù amati nell’ambito della MotoGP sicuramente, due volte campione del mondo. L’australiano entrò nel cuore degli appassionati proprio per l’impresa compiuta sulla Desmosedici del 2007, all’interno di una stagione magica dominata da inizio alla fine, unico a portare il titolo iridatoalla Ducati. Tra lo stupore generale,annunciò il proprio ritiro nel 2012, come motivazione il fatto che non riusciva più a divertirsi. All’australiano venne diagnosticata la sindrome da stanchezza cronica, che gli rendeva quasi impossibile lo svolgimento delle più banali attività quotidiane. Nonostante questo, è rimasto molto vicino al mondo della MotoGP e lo scorso anno si è recato a Portimao per seguire nel paddock la gara. Per la sua presenza e ...

