Bombe sulla "guerra mediatica". Mosca: "Chi vive vicino ai ripetitori lasci le case" (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar – "Bombarderemo la guerra mediatica di Kiev". E' quanto annunciato dalle forze armate russe, stando a quanto riportato dall'agenza Tass. Cosa significa esattamente? Bombe sulla guerra mediatica. Mosca: "lasciate le case vicino ai cyber hub" Presto detto, mentre verso Kiev avanzano decine di mezzi militari russi avanzano, Mosca intende colpire le sedi operative dei servizi di sicurezza ucraini e del centro per quella che viene definita guerra psicologica e mediatica. Il ministero della Difesa russo ha invitato al contempo tutte le persone che abitano nelle zone in cui si trovano i cosiddetti "cyber hub", in pratica i siti militari da cui partono i ...

