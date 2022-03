Barcellona | Kessie a un passo

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | .@acmilan, il @FCBarcelona intensifica i contatti con #Kessie: nuova offerta sul piatto - amaro_sobri : RT @86_longo: Scherzi del calciomercato: #Kessie promesso sposo del #Barcellona, si attende decisione finale nei prossimi giorni. E proprio… - FraLauricella : #SportMediaset #CoppaItaliaFrecciarossa Alle 21,00 ??il #derby #MilanInter su Canale5 ?? @c_raimondi #pioli si aspe… - lakakadonkey : RT @86_longo: Scherzi del calciomercato: #Kessie promesso sposo del #Barcellona, si attende decisione finale nei prossimi giorni. E proprio… - TomUTFV : RT @GuarroPas: L'offerta più alta, per #Kessié, è arrivata dalla #Premier, precisamente dall'Aston Villa. Ma il #Barcellona è il Barcello… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Kessie

Franck: ci siamo. Nelle ultime ore c'è stata una forte accelerata nella trattativa che porterebbe l'ivoriano in Catalogna. Il club blaugrana, infatti, ha messo sul piatto per il giocatore ...Stefan De Vrij e Franck: gli attori protagonisti dei derby delle ultime quattro stagioni sono ai titoli di coda. Il ... in particolare quelle relative al. I media catalani da metà ...La dirigenza rossonera è al lavoro per i rinnovi di contratto. Per uno non c'è più speranza, mentre per l'altro sì ...Il futuro di Franck Kessie è ormai deciso: svolta improvvisa e firma in arrivo per il centrocampista ivoriano.