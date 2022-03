Anna Borsa uccisa nel salone di bellezza a Pontecagnano: è caccia al suo ex, il presunto killer (Di martedì 1 marzo 2022) Stava lavorando nel suo salone in quello che doveva essere un giorno come tanti. E’ stato il suo ultimo giorno, oggi per l’ultima volta ha usato le forbici e gli attrezzi per il lavoro da parrucchiera. Anna è stata uccisa nel suo salone dall’ex fidanzato che questa mattina, intorno alle 9 si è presentato nel locale e l’ha ammazzata. Anna Borsa aveva 30 anni e risiedeva a Pontecagnano, in provincia di Salerno. I due, stando a quelle che sono le prime indiscrezioni trapelate, si erano lasciati da tempo. A quanto pare l’ex di Anna non accettava questa separazione e come succede sempre più spesso nei caso di femminicidio, ha deciso di spezzare la vita della donna che non lo amava più. Dopo aver ucciso Anna ha iniziato la sua fuga, al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 marzo 2022) Stava lavorando nel suoin quello che doveva essere un giorno come tanti. E’ stato il suo ultimo giorno, oggi per l’ultima volta ha usato le forbici e gli attrezzi per il lavoro da parrucchiera.è statanel suodall’ex fidanzato che questa mattina, intorno alle 9 si è presentato nel locale e l’ha ammazzata.aveva 30 anni e risiedeva a, in provincia di Salerno. I due, stando a quelle che sono le prime indiscrezioni trapelate, si erano lasciati da tempo. A quanto pare l’ex dinon accettava questa separazione e come succede sempre più spesso nei caso di femminicidio, ha deciso di spezzare la vita della donna che non lo amava più. Dopo aver uccisoha iniziato la sua fuga, al ...

