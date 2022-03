Anche l' influencer si è mobilitata a favore dell' Ucraina E chiede ai suoi follower di fare lo stesso

(Di martedì 1 marzo 2022) Lei è la più notaitaliana e usa proprio il mezzo che conosce meglio – i social media – per diffondere il suo appello. Chiara Ferragni, 34 anni, si èattraverso icanali social per sostenere la popolazione, sempre più provata dopo l’attacco russo. Leggi› «La guerra è più importantea fashion week». La risposta di Valentina Ferragni: «La moda dà lavoro a milioni di persone», le star unite sui social contro la guerra ...

Dejin90 : Ultimamente ho contattato alcune “influencer” (tra virgolette perché fanno anche altro) per pubblicizzare un evento… - capitano_ri : @DiegoFusaro Anche tu sei frutto di uno spettacolo, quello che va online h24 sui social. Siete tutti nostre creazio… - UffailnickA : @giornalettismo I soldi che si posson fare con una guerra...anche da influencer - OhWhatFun__ : RT @chiaravillage: Poi ci sono quelli che pensano che le persone ce l’abbiano con gli influencer senza mai fare una riflessione sulla deriv… - chiaravillage : @LauraCasadei Ci sono anche le lagne che si stanno lamentando perché la gente che ce l’ha con gli influencer -

Bionda, russa, anche influencer e meccanico: forte delle sue competenze, Nastya Tyman, che ha anche 4,1 milioni di follower su TikTok, 1,67 milioni su YouTube e 829.000 su Instagram, dà il suo piccolo contributo alla ... ROMA, 01 MAR - L'imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni si mobilita attraverso i suoi canali social per sostenere la popolazione ucraina alla luce dell'intensificarsi delle violenze e del ...