VIDEO | Rinnovo KOULIBALY, la mossa di DE LAURENTIIS per trattenerlo a NAPOLI! (Di lunedì 28 febbraio 2022) Kalidou KOULIBALY è ormai uno dei leader del Napoli e grandissimo è stato il suo contributo sulla statistica che vede quella degli azzurri come la miglior difesa del campionato. Anche per lui, però, c’è un futuro ancora da delineare: il suo contratto con il Napoli scade infatti nel 2023. Il senegalese guadagna attualmente 6 milioni di euro all’anno e per rimanere è quasi impossibile che possa chiedere meno, visto anche l’interesse di top club come il Barcellona. Il presidente De LAURENTIIS ha però delineato una strategia per evitare un Insigne bis. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, la strategia di De LAURENTIIS è riportare il monte ingaggi allo status quo presente all’epoca in cui negli azzurri giocava Cavani, dove c’erano solo un paio di top player con ingaggi elevati e poi un tetto più basso per gli altri giocatori, ritenuti ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 febbraio 2022) Kalidouè ormai uno dei leader del Napoli e grandissimo è stato il suo contributo sulla statistica che vede quella degli azzurri come la miglior difesa del campionato. Anche per lui, però, c’è un futuro ancora da delineare: il suo contratto con il Napoli scade infatti nel 2023. Il senegalese guadagna attualmente 6 milioni di euro all’anno e per rimanere è quasi impossibile che possa chiedere meno, visto anche l’interesse di top club come il Barcellona. Il presidente Deha però delineato una strategia per evitare un Insigne bis. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, la strategia di Deè riportare il monte ingaggi allo status quo presente all’epoca in cui negli azzurri giocava Cavani, dove c’erano solo un paio di top player con ingaggi elevati e poi un tetto più basso per gli altri giocatori, ritenuti ...

