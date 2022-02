Ucraina: da Sala appello ai milanesi, 'più che abiti e medicine servono fondi' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Milano 28 feb. (Adnkronos) - "Faccio un appello: in questo momento più che vestiti servono probabilmente fondi da indirizzare a quegli enti che sono certificati e che hanno una storia positiva e che conoscono la realtà Ucraina". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dello Iulm, annunciando che "il Comune indicherà quegli enti che ci sembrano più adatti a ricevere fondi, perché in questo momento servono più fondi rispetto che abiti o medicinali di cui magari non si sa se ci siano reali esigenze". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Milano 28 feb. (Adnkronos) - "Faccio un: in questo momento più che vestitiprobabilmenteda indirizzare a quegli enti che sono certificati e che hanno una storia positiva e che conoscono la realtà". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppea margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dello Iulm, annunciando che "il Comune indicherà quegli enti che ci sembrano più adatti a ricevere, perché in questo momentopiùrispetto cheo medicinali di cui magari non si sa se ci siano reali esigenze".

