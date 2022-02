Ucraina, bambini aiutano i genitori a fabbricare molotov: “Save the Children” racconta l’orrore (Di lunedì 28 febbraio 2022) La guerra non risparmia i bambini, da Dnipro giungono le immagini di bambini che danno una mano ai genitori a fabbricare bottiglie incendiarie molotov per la resistenza Ucraina conntro i russi che avanzano. “Dal campo non ci sono giunte direttamente informazioni di questo tipo. Abbiamo però visto quelle immagini a distanza. Sono una conferma di come la guerra sia sempre sbagliata. Una fortissima, sconvolgente testimonianza di come i bambini non dovrebbero mai vivere una guerra. Loro, vittime innocenti, pagano solo a caro prezzo le colpe degli adulti”, commenta all’Adnkronos Filippo Ungaro, portavoce di Save the Children Italia. Ucraina, immagini disperate: bambini e genitori ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) La guerra non risparmia i, da Dnipro giungono le immagini diche danno una mano aibottiglie incendiarieper la resistenzaconntro i russi che avanzano. “Dal campo non ci sono giunte direttamente informazioni di questo tipo. Abbiamo però visto quelle immagini a distanza. Sono una conferma di come la guerra sia sempre sbagliata. Una fortissima, sconvolgente testimonianza di come inon dovrebbero mai vivere una guerra. Loro, vittime innocenti, pagano solo a caro prezzo le colpe degli adulti”, commenta all’Adnkronos Filippo Ungaro, portavoce ditheItalia., immagini disperate:...

