Tiro a segno, Coppa del Mondo Cairo 2022: Danilo Dennis Sollazzo va in semifinale nella carabina 10 metri (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con le qualificazioni della carabina maschile da 10 metri si è aperta la prima tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno, scattata al Cairo, in Egitto: buone notizie per l'Italia che vede accedere alle semifinali Danilo Dennis Sollazzo, che ottiene il secondo score assoluto con 632.1. Con lui oggi nella seconda semifinale l'austriaco Martin Strempfl, quarto con 630.8, il ceco Jiri Privratsky, sesto a quota 630.2, ed il croato Petar Gorsa, ottavo con 629.6. nella prima semifinale i russi Vladimir Maslennikov (632.7) e Sergey Kamenskiy (630.1), lo slovacco Patrik Jany (631.0), il bielorusso Uladzimir Charnou (630.6).

