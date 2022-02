Tar gli attori anche Marlee Matlin, Oscar per "Figli di un Dio minore". Ve la ricordate? (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ai SAG Awards 2022 di ieri sera ci sono state due sorprese importanti. Jessica Chastain ha vinto come migliore attrice per Gli occhi di Tammy Faye, quando le previsioni davano per certa Nicole Kidman. E la vittoria di I segni del cuore – CODA – disponibile su Apple tv – del premio Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture, quando gli attori di Belfast e Don’t look up erano lì pronti a salire sul palco. Premio Miglior cast che nella logica dei premi alle migliori interpretazioni assegnati dagli attori membri dell’associazione Screen Actors, equivale a Miglior film dell’anno. Oscar 2022: gli esclusi eccellenti e le nomination a sorpresa guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ai SAG Awards 2022 di ieri sera ci sono state due sorprese importanti. Jessica Chastain ha vinto come migliore attrice per Gli occhi di Tammy Faye, quando le previsioni davano per certa Nicole Kidman. E la vittoria di I segni del cuore – CODA – disponibile su Apple tv – del premio Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture, quando glidi Belfast e Don’t look up erano lì pronti a salire sul palco. Premio Miglior cast che nella logica dei premi alle migliori interpretazioni assegnati daglimembri dell’associazione Screen Actors, equivale a Miglior film dell’anno.2022: gli esclusi eccellenti e le nomination a sorpresa guarda le foto ...

