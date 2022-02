Sul sentiero blu | la recensione | Il più grande spettacolo dopo il Big Bang sono loro

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ladi Sulblu: il documentario di Gabriele Vacis nelle sale da lunedì 28 febbraio racconta il viaggio di un gruppo di ragazzi autistici lungo la via Francigena, duecento chilometri da percorrere a piedi fino a Roma. "Noi autistici non ci arrenderemo mai". Lo dice, consapevole e orgogliosa, Elisa, una delle ragazze che rimangono più impresse alla fine di questa avventura, e ci piace iniziare così ladi Sulblu, il documentario di Gabriele Vacis prodotta Michele Fornasero per Indyca, al cinema da lunedì 28 febbraio con Wanted Cinema. È il racconto di un viaggio, un percorso che è fisico, molto fisico, ma anche interiore, di un gruppo di ragazzi autistici lungo la via Francigena, duecento chilometri da percorrere a piedi fino a Roma, a Città del Vaticano. Sul ...

