Russia e Ucraina, prove di tregua (ma i nodi sono tanti) (Di lunedì 28 febbraio 2022) Oltre sette ore di negoziato che hanno tenuto il mondo col fiato sospeso, poi la notizia: “Le trattative si sono concluse”. Ma è solo una pausa, quella che riguarda i colloqui tra Russia e Ucraina in corso in BieloRussia, nella regione di Gomel. Il dialogo proseguirà nei prossimi giorni, in una sede diversa da quella iniziale. Ci si sposta al confine con la Polonia, per le prossime sedute. Ciò fa supporre che l’Ucraina abbia ottenuto una sede meno “ostile” per i negoziati e, quello che appare come un piccolo segnale positivo, si unisce alla dichiarazione del negoziatore russo Medensky, che ha annunciato come nel corso dell’incontro siano stati individuati “alcuni punti su cui è possibile trovare un terreno comune”. Un’indicazione che lascia scettici, visto che la lettura da parte ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 febbraio 2022) Oltre sette ore di negoziato che hanno tenuto il mondo col fiato sospeso, poi la notizia: “Le trattative siconcluse”. Ma è solo una pausa, quella che riguarda i colloqui train corso in Bielo, nella regione di Gomel. Il dialogo proseguirà nei prossimi giorni, in una sede diversa da quella iniziale. Ci si sposta al confine con la Polonia, per le prossime sedute. Ciò fa supporre che l’abbia ottenuto una sede meno “ostile” per i negoziati e, quello che appare come un piccolo segnale positivo, si unisce alla dichiarazione del negoziatore russo Medensky, che ha annunciato come nel corso dell’incontro siano stati individuati “alcuni punti su cui è possibile trovare un terreno comune”. Un’indicazione che lascia scettici, visto che la lettura da parte ...

