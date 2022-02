Rinasce Hatra, il sito archeologico devastato dall’Isis (Di lunedì 28 febbraio 2022) Rinasce il sito archeologico di Hatra, nel Nord dell'Iraq, dopo la devastante distruzione operata dai jihadisti dello Stato islamico (Isis) nei tre anni di occupazione, dal 2014 e 2017. Nel corso di una cerimonia pubblica sono state mostrate le sculture della "Città del Dio Sole" ricomposte e riportate sulla facciata dei templi da una missione archeologica italo-irachena intervenuta nel 2020 nel sito patrimonio Unesco. Negli ultimi due anni gli archeologi hanno documento lo stato dei luoghi, rimosso tutti i residuati bellici, recuperato i frammenti delle opere distrutte a colpi di piccone dall'Isis e ricomposto le sculture, come si vede in questo timelapse sulle note del brano "Nuvole bianche" di Ludovico Einaudi.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 febbraio 2022)ildi, nel Nord dell'Iraq, dopo la devastante distruzione operata dai jihadisti dello Stato islamico (Isis) nei tre anni di occupazione, dal 2014 e 2017. Nel corso di una cerimonia pubblica sono state mostrate le sculture della "Città del Dio Sole" ricomposte e riportate sulla facciata dei templi da una missione archeologica italo-irachena intervenuta nel 2020 nelpatrimonio Unesco. Negli ultimi due anni gli archeologi hanno documento lo stato dei luoghi, rimosso tutti i residuati bellici, recuperato i frammenti delle opere distrutte a colpi di piccone dall'Isis e ricomposto le sculture, come si vede in questo timelapse sulle note del brano "Nuvole bianche" di Ludovico Einaudi.video width="746" height="420" ...

