Ranking ATP (28 febbraio 2022): Medvedev è il nuovo numero 1, Berrettini e Sinner perdono una posizione (Di lunedì 28 febbraio 2022) C'è un nuovo tennista al vertice del Ranking ATP. Il russo Daniil Medvedev ha superato Novak Djokovic che era in testa da 361 settimane (record). Decisiva è stata la sconfitta di Djokovic all'ATP 500 di Dubai nei quarti di... Leggi su europa.today (Di lunedì 28 febbraio 2022) C'è untennista al vertice delATP. Il russo Daniilha superato Novak Djokovic che era in testa da 361 settimane (record). Decisiva è stata la sconfitta di Djokovic all'ATP 500 di Dubai nei quarti di...

