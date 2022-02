Quando Putin fece aspettare la regina Elisabetta: la frecciatina della sovrana (Di lunedì 28 febbraio 2022) Solo Vladimir Putin poteva riuscire a far rompere il protocollo alla regina Elisabetta . L'episodio secondo quanto riporta il Mirror risale al 2003 in occasione della visita di stato nel Regno Unito ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Solo Vladimirpoteva riuscire a far rompere il protocollo alla. L'episodio secondo quanto riporta il Mirror risale al 2003 in occasionevisita di stato nel Regno Unito ...

Advertising

pietroraffa : Quando torneremo a votare, ricordiamoci chi aveva sostenuto e apprezzato quel dittatore di Putin #UkraineRussiaWar - TgLa7 : 'Un accordo con l'#Ucraina sarà possibile solo dopo la smilitarizzazione e de-nazificazione di #Kiev e quando avrà… - christianrocca : Quando a novembre, la Repubblica di @Maumol raccontava che cosa stava per succedere in Ucraina, e la portafrottole… - Lord_Vltor : RT @DrGregHouse73: Ma tutti questi hackers che prendono di mira i siti istituzionali russi, quando tutti mi raccontavano che gli hackers er… - chiar_amm : Bombardamenti serrati in corso a #Kiev la guerra di Putin, quelle delle bugie, finirà solo quando lo deciderà lui -