Advertising

Mediagol : Palermo, da Filippi a Baldini: rivoluzione tattica e concettuale. Numeri a confronto -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Filippi

in 20 partite viaggiava a 1.65. La svolta sperata sembra quindi non essere arrivata, nonostante ilgiochi in maniera diversa. Un fattore positivo è dato dai gol fatti : in 8 partite ...Come ricordato da Il Giornale di Sicilia, è già stato superato il numero di sconfitte in trasferta subite la scorsa stagione : con Boscaglia eilaveva infatti perso solamente 6 ...Il Palermo fa i conti con i suoi limiti dopo l’amara sconfitta contro il Francavilla. Vista da questo punto di vista si è fatto un passo indietro ed i numeri sono sotto gli occhi di tutti: a gennaio s ...Il tecnico ha sensazioni positive in vista della gara esterna contro la squadra terza in classifica e che ha vinto le ultime sette gare disputate tra le mura amiche. Nella compagine rosanero, intenzio ...