Miriana Trevisan ha un malore, Manila però ha una visione: “Tu stasera sarai in finale” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ieri notte Miriana Trevisan ha avuto un malore e Lulù Selassié è stata tra le prime ad accorgersi che la donna non stava bene. La principessa ha chiesto a Barù di aiutare la coinquilina, che aveva qualche difficoltà a camminare per raggiungere la camera: “Non sta bene devi portare Miriana lì sopra perché non riesce a camminare. Si è operata prima di entrare qui“. Barù e Jessica poi sono rimasti a letto con la showgirl per assicurarsi che stesse bene. Questa non è la prima volta che Miriana Trevisan ha un lieve malore al GF Vip, era già successo lo scorso ottobre. In quell’occasione è stato chiamato un medico e molti fan della vippona sostengono che questi episodi abbiano a che fare con il delicato intervento a cui la concorrente si è sottoposta prima di entrare nella ... Leggi su biccy (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ieri notteha avuto une Lulù Selassié è stata tra le prime ad accorgersi che la donna non stava bene. La principessa ha chiesto a Barù di aiutare la coinquilina, che aveva qualche difficoltà a camminare per raggiungere la camera: “Non sta bene devi portarelì sopra perché non riesce a camminare. Si è operata prima di entrare qui“. Barù e Jessica poi sono rimasti a letto con la showgirl per assicurarsi che stesse bene. Questa non è la prima volta cheha un lieveal GF Vip, era già successo lo scorso ottobre. In quell’occasione è stato chiamato un medico e molti fan della vippona sostengono che questi episodi abbiano a che fare con il delicato intervento a cui la concorrente si è sottoposta prima di entrare nella ...

