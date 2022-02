L'ex Juve: 'L'ambiente ostile di Firenze caricherà Vlahovic' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, intervistato da Lady Radio parla dei bianconeri e della sfida con la Fiorentina in Coppa... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alessandro Birindelli, ex difensore dellantus, intervistato da Lady Radio parla dei bianconeri e della sfida con la Fiorentina in Coppa...

Ultime Notizie dalla rete : Juve ambiente Fiorentina - Juve: difesa viola in sofferenza, ma rientra Milenkovic Quattro vittorie in altrettante partite hanno galvanizzato l'ambiente, ora davvero convinto di poter competere per portare a casa il trofeo: " Conquistarela Coppa - ha sottolineato Italiano - è l'...

Juventus trascinata da Vlahovic, scudetto possibile: "La quota per il titolo è crollata" La Lazio rimontò 9 punti nelle ultime 8 giornate alla Juve di Ancelotti due anni prima, mentre fu ... 3 gol in 4 partite con un netto cambio di mentalità regalato a molti compagni e all'ambiente ...

L'ex Juve: 'L'ambiente ostile di Firenze caricherà Vlahovic' Calciomercato.com Juve, gli esami confermano: Zakaria starà fuori per un mese L'esito degli accertamenti alla coscia sinistra non sorride allo svizzero e ad Allegri. La lesione lo terrà fuori fino alla prossima sosta.

BIRINDELLI, Vlahovic si caricherà col Franchi. Dietro... L'ex difensore Alessandro Birindelli ha così parlato del confronto di domani sera tra la Fiorentina e la Juventus, sua ex squadra: "Sarà una bella sfida, sono due ...

