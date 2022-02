L'assessore D'Amato: 'La sanità del Lazio pronta se serve ospitare pazienti dall'Ucraina' (Di lunedì 28 febbraio 2022) 'Il sistema sanitario della Regione Lazio è allertato qualora ci fosse bisogno di ospitare pazienti provenienti dall'Ucraina. In attesa delle indicazioni del governo, la sanità del Lazio è pronta'. Lo ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 febbraio 2022) 'Il sistema sanitario della Regioneè allertato qualora ci fosse bisogno diprovenienti. In attesa delle indicazioni del governo, ladel'. Lo ...

