La sovranità digitale russa e le Big Tech (Di lunedì 28 febbraio 2022) Forse nell’ambito di una strategia globale pianificata in anticipo e diretta a gestire le conseguenze della crisi ucraina, la Russia ha da poco annunciato, tramite la propria autorità regolatoria (Roskomnadzor) che dalla fine di febbraio 2022 valuterà se sanzionare le società straniere che hanno violato la legge federale 236-FZ. Questa legge impone a siti stranieri di carattere informativo e ai social network che hanno un accesso superiore a 500.000 utenti russi al giorno l’obbligo di aprire una filiale in Russia e iscriversi a uno specifico registro. La scelta ha provocato la reazione degli attivisti per i diritti civili. Il gruppo Roskomsvoboda ha denunciato il rischio che la legge (e la sua applicazione) siano un modo per prendere indirettamente in ostaggio le aziende straniere che rifiutano la cooperazione con le autorità russe. Un quadro normativo in apparenza coerente con quello ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 febbraio 2022) Forse nell’ambito di una strategia globale pianificata in anticipo e diretta a gestire le conseguenze della crisi ucraina, la Russia ha da poco annunciato, tramite la propria autorità regolatoria (Roskomnadzor) che dalla fine di febbraio 2022 valuterà se sanzionare le società straniere che hanno violato la legge federale 236-FZ. Questa legge impone a siti stranieri di carattere informativo e ai social network che hanno un accesso superiore a 500.000 utenti russi al giorno l’obbligo di aprire una filiale in Russia e iscriversi a uno specifico registro. La scelta ha provocato la reazione degli attivisti per i diritti civili. Il gruppo Roskomsvoboda ha denunciato il rischio che la legge (e la sua applicazione) siano un modo per prendere indirettamente in ostaggio le aziende straniere che rifiutano la cooperazione con le autorità russe. Un quadro normativo in apparenza coerente con quello ...

