Italian Exhibition Group sigla un accordo strategico con ASSTRA e AN.BTI in vista del Salone “IBE Intermobility and Bus Expo” che si terrà a Rimini dal 12 al 14 ottobre (Di lunedì 28 febbraio 2022) Italian Exhibition Group IEG ha siglato un accordo strategico con associazioni leader del settore: ASSTRA e AN.BTI in vista di “IBE Intermobility and Bus Expo”, l’appuntamento biennale dedicato al trasporto collettivo di persone che guarda alla mobilità sostenibile del futuro, che si terrà a Rimini dal 12 al 14 ottobre 2022 in contemporanea al TTG Travel Experience.In dettaglio l’accordo triennale con ASSTRA (www.ASSTRA.it), in continuità con le edizioni precedenti, prevede un’ampia collaborazione tra cui il supporto al Comitato Tecnico Scientifico di IBE nell’individuazione dei temi chiave del ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 febbraio 2022)IEG hato uncon associazioni leader del settore:e AN.BTI indi “IBEand Bus”, l’appuntamento biennale dedicato al trasporto collettivo di persone che guarda alla mobilità sostenibile del futuro, che sidal 12 al 142022 in contemporanea al TTG Travel Experience.In dettaglio l’triennale con(www..it), in continuità con le edizioni precedenti, prevede un’ampia collaborazione tra cui il supporto al Comitato Tecnico Scientifico di IBE nell’individuazione dei temi chiave del ...

Advertising

andrejgodina : A breve l’uscita del film documentario sul caffè e sul vino, due mondi straordinari a confronto. Sigep - ITALIAN E… - PneusNews : Italian Exhibition Group sigla un accordo strategico con ASSTRA e AN.BTI in vista del Salone “IBE Intermobility and… - luciatonini : Italian Exhibition Group sigla un accordo strategico con ASSTRA e AN.BTI in vista del Salone “IBE Intermobility and… - BeachRunner5 : RT @yonga_arts: Title: Bella Donna . . ?? @yonga_arts ???? @onlyonemissfit #Ghana???? #AFCON2021 #Italy #Italian #art #NFT #cotedivoire #exhi… - gianbasilio : RT @vaielettrico: Italian Exhibition Group ha firmato un accordo con ASSTRA e AN.BTI in vista di “IBE Intermobility and Bus Expo”. L’appun… -