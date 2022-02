«Il tumore, poi il trapianto e la dialisi: senza il Negri oggi non sarei qui» (Di lunedì 28 febbraio 2022) La storia Giusy Casertano oggi ha 37 anni: aveva solo 24 anni quando le diagnosticarono una variante molto aggressiva di neoplasia intestinale. Salva grazie all’Istituto Mario Negri e al centro Daccò che compie 30 anni. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 febbraio 2022) La storia Giusy Casertanoha 37 anni: aveva solo 24 anni quando le diagnosticarono una variante molto aggressiva di neoplasia intestinale. Salva grazie all’Istituto Marioe al centro Daccò che compie 30 anni.

