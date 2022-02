Fuggita dall'Ucraina con i due figli: "Arrivati in Italia con un pullman" (Di lunedì 28 febbraio 2022) 'Giovedì mattina mi sono svegliata dopo aver sentito le prime bombe, ho chiamato mia madre e i miei due figli e siamo scappati'. A 'Pomeriggio Cinque' Ivanna , 34 anni, racconta la sua fuga iniziata a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 febbraio 2022) 'Giovedì mattina mi sono svegliata dopo aver sentito le prime bombe, ho chiamato mia madre e i miei duee siamo scappati'. A 'Pomeriggio Cinque' Ivanna , 34 anni, racconta la sua fuga iniziata a ...

Advertising

folucar : RT @emmevilla: ?? Più di mezzo milione di persone è già fuggita dall'Ucraina. In cinque giorni. - pomeriggio5 : 'Quando è scoppiata la guerra, ho preso i bambini e sono scappata. L'unica possibilità era arrivare in Italia' In… - whitemilani : RT @y_nardi: A volte vorrei saper parlare tutte le lingue del mondo per poter comunicare con tutta questa umanità. Questa ragazza fuggita d… - polipodepolipi : RT @y_nardi: A volte vorrei saper parlare tutte le lingue del mondo per poter comunicare con tutta questa umanità. Questa ragazza fuggita d… - pin_klo : RT @y_nardi: A volte vorrei saper parlare tutte le lingue del mondo per poter comunicare con tutta questa umanità. Questa ragazza fuggita d… -