Fiorentina | Cabral più Piatek | i gol viola per il dopo Vlahovic

Advertising

Dalla_SerieA : Fiorentina, Piatek e Cabral spazzano via la nostalgia di Vlahovic - - sportli26181512 : Fiorentina, Piatek e Cabral spazzano via la nostalgia di Vlahovic: Cinque le reti del polacco, uno per il brasilian… - CMS_RonieLisboa : RT @999RicordiViola: Il primo ruggito di King Arthur #Cabral ?? 116' giocati 1 assist 1 gol La #Fiorentina sta trovando il suo bomber del… - AvsimSimone : RT @999RicordiViola: Il primo ruggito di King Arthur #Cabral ?? 116' giocati 1 assist 1 gol La #Fiorentina sta trovando il suo bomber del… - 999RicordiViola : Il primo ruggito di King Arthur #Cabral ?? 116' giocati 1 assist 1 gol La #Fiorentina sta trovando il suo bomber d… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Cabral

Tifosi, ignoratelo" Articolo : Sassuolo -2 - 1: viola belli, ma distratti e spreconi. Non basta il gol diIl miglior modo per dimenticare l'amarissima sconfitta all'ultimo secondo ...... comunque laha fame e ha intrapreso la strada giusta, da adesso si riparte ". Lo ...di Castrovilli (" Siamo pronti per toglierci una grande soddisfazione ") e il messaggio social di, ...Cinque le reti del polacco, uno per il brasiliano che si è sbloccato col Sassuolo: la Viola non ha smarrito la strada per il gol ...L'1 e il 2 marzo alle 21, in esclusiva, le due gare di andata: Milan-Inter e Fiorentina-Juventus A quasi un mese dalla disputa dei quarti di finale, la Coppa Italia torna protagonista ed entra nella f ...