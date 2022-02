Elogi a Putin e schiaffi all’Occidente. Viaggio nel web cinese (Di lunedì 28 febbraio 2022) Se Pechino dovesse prendere in considerazione l’opinione che gira su Internet appoggerebbe Vladimir Putin nella sua operazione militare. La cautela mostrata dalla Cina in merito alle misure da adottare contro la Russia non rispecchia infatti quella degli utenti cinesi, molto più netti nella posizione da prendere. Contrariamente all’idea generale, sulle piattaforme online si tessono le lodi di Vladimir Putin, l’uomo che sta combattendo l’Occidente. Un misto di ammirazione e comprensione che accomuna i tanti utenti cinesi, che se non sono apertamente favorevoli alla guerra sono perlomeno fermi oppositori della propaganda occidentale. La traduzione del discorso con cui ha avuto inizio all’invasione sembra aver scaldato i cuori dei cinesi, dato che su Weibo l’hashtag #Putin10000wordsspeechfulltext è stato cliccato 1,1 miliardi di volte, ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 febbraio 2022) Se Pechino dovesse prendere in considerazione l’opinione che gira su Internet appoggerebbe Vladimirnella sua operazione militare. La cautela mostrata dalla Cina in merito alle misure da adottare contro la Russia non rispecchia infatti quella degli utenti cinesi, molto più netti nella posizione da prendere. Contrariamente all’idea generale, sulle piattaforme online si tessono le lodi di Vladimir, l’uomo che sta combattendo l’Occidente. Un misto di ammirazione e comprensione che accomuna i tanti utenti cinesi, che se non sono apertamente favorevoli alla guerra sono perlomeno fermi oppositori della propaganda occidentale. La traduzione del discorso con cui ha avuto inizio all’invasione sembra aver scaldato i cuori dei cinesi, dato che su Weibo l’hashtag #10000wordsspeechfulltext è stato cliccato 1,1 miliardi di volte, ...

