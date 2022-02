Dota 2 | TNC Predator annuncia Bok e Carlo | si uniranno a Yowe | YoungGod e Febby

Leggi su esports247

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Fino a poco tempo fa l’idea di TNCera quella di arrivare a costruire il proprio roster di2 basandosi quasi esclusivamente sui giovani talenti. Dando uno sguardo alle ultime mosse, pare che l’organizzazione di esports si stia orientando verso un altro approccio, ovvero sulla ricerca di giocatori con vari livelli di esperienza. Una sorta di “mix”, come emerge anche dagli ultimi ingaggi di TNC, che ha appenato l’arrivo di Jun “Bok” Kanehara e Juan “” Manalo. As the next division of the SEAPro Circuit approaches, we would like to welcome the newest addition to our official roster, Juan” Manalo and Jun “Bok” Kanehara as our new Position 3 and Position 4 players, respectively. ...