Dieci anni senza Lucio Dalla: le canzoni d’amore più belle (e immortali) (Di martedì 1 marzo 2022) Sono già passati Dieci anni da quel terribile giorno in cui abbiamo perso un artista dal talento inenarrabile: Lucio Dalla se n’è andato in silenzio in una mattina che sembrava già primavera, e ha lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile. Di lui ci restano le sue splendide canzoni, tra le cui note possiamo ancora rifugiarci per vivere emozioni bellissime. Le più belle? Quelle che parlano d’amore a tutto tondo, nelle sue mille sfumature e complessità. Ed è proprio così che oggi vogliamo ricordarlo. Lucio Dalla, vero poeta dell’amore Il 1° marzo 2012 se ne andava Lucio Dalla, uno dei cantautori più importanti del panorama musicale italiano del secolo scorso. Le sue canzoni hanno fatto ... Leggi su dilei (Di martedì 1 marzo 2022) Sono già passatida quel terribile giorno in cui abbiamo perso un artista dal talento inenarrabile:se n’è andato in silenzio in una mattina che sembrava già primavera, e ha lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile. Di lui ci restano le sue splendide, tra le cui note possiamo ancora rifugiarci per vivere emozioni bellissime. Le più? Quelle che parlanoa tutto tondo, nelle sue mille sfumature e complessità. Ed è proprio così che oggi vogliamo ricordarlo., vero poeta dell’amore Il 1° marzo 2012 se ne andava, uno dei cantautori più importanti del panorama musicale italiano del secolo scorso. Le suehanno fatto ...

