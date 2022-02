De Zerbi | sospiro di sollievo | l’allenatore e il suo staff hanno superato la frontiera dell’Ucraina

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Dee il suosono finalmente fuori dall’Ucraina dopo giorni di pauradiper Roberto Dee il suoitaliano. Come riportato da Sportitalia, infatti,e i suoi uomini, dopo essersi messi in viaggio nella giornata di ieri in treno e questa mattinafinalmentela frontiere Ucraina. Ora De, Davide Possanzini e i collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi, oltre che dal direttore sportivo dello Shakhtar Carlo Nicolini, sono al sicuro e sono in viaggio in auto o in pullman. L'articolo proviene da Calcio News 24.

