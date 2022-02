Crisi Ucraina: Draghi, possibile riapertura delle nostre centrali di carbone (Di lunedì 28 febbraio 2022) La dipendenza dell’Italia dal gas russo pare destinata ad avere gravi ripercussioni sui programmi di transizione ecologica avviati dal nostro Paese. Per far fronte alla Crisi scatenata dal conflitto in Ucraina, infatti, “potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a carbone, per colmare eventuali mancanze nell’immediato”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nell’informativa alla Camera sulla guerra tra Russia e Ucraina dicendosi “pronto a intervenire per calmierare ulteriormente il prezzo dell’energia, ove questo fosse necessario”.“Il Governo – ha spiegato il premier – intende poi lavorare per incrementare i flussi da gasdotti non a pieno carico – come il TAP dall’Azerbaijan, il TransMed dall’Algeria e dalla ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 febbraio 2022) La dipendenza dell’Italia dal gas russo pare destinata ad avere gravi ripercussioni sui programmi di transizione ecologica avviati dal nostro Paese. Per far fronte allascatenata dal conflitto in, infatti, “potrebbe essere necessaria la, per colmare eventuali mancanze nell’immediato”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario, nell’informativa alla Camera sulla guerra tra Russia edicendosi “pronto a intervenire per calmierare ulteriormente il prezzo dell’energia, ove questo fosse necessario”.“Il Governo – ha spiegato il premier – intende poi lavorare per incrementare i flussi da gasdotti non a pieno carico – come il TAP dall’Azerbaijan, il TransMed dall’Algeria e dalla ...

Advertising

borghi_claudio : Ricordo che dopo questa crisi ci saranno ancora sia la Russia che l'Ucraina. Il mondo non è un videogioco e la pace… - rtl1025 : ?? Il colosso pubblico algerino degli idrocarburi #Sonatrach è pronto a fornire più #gas all'#Europa, in caso di ca… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare russo. Lo riporta la PA. Le sanzioni che sta adotta… - ninoBertolino : RT @GiovaQuez: Per la Corea del Nord la causa dell'attuale crisi è 'la politica egemonica degli Stati Uniti e dell'Occidente che si abbando… - CarterNicK50 : Crisi Russia-Ucraina, il nuovo libro di Sergio Fabbrini “Democrazie sotto stress: Europa, Italia, America”… -