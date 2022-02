Chi è “Il Fantasma di Kiev”? (Di lunedì 28 febbraio 2022) Numerosi video pubblicati sui social media mostrano un misterioso caccia ucraino che si aggira sopra i cieli della capitale e che avrebbe abbattuto, da solo, 6 aerei russi da combattimento il primo giorno della guerra iniziata da Putin: ma il Fantasma di Kiev esiste davvero o è solo una leggenda metropolitana? Ad aggiungersi ai molti video su Twitter che mostrano il fantomatico jet del Fantasma volare nei cieli dell’Ucraina, nella giornata di venerdì si è aggiunto il tweet dell’ex presidente ucraino Petro Poroshenko, che ha postato la foto di un pilota di MiG-29, dando modo di pensare che sia proprio il Fantasma di Kiev. “Ha riportato 6 vittorie sui piloti russi! Con difensori così potenti, l’Ucraina vincerà sicuramente!“, si legge nel tweet. ?? ???? – ????? ???-29. ??? ????? «?????? ?????». ??? ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 28 febbraio 2022) Numerosi video pubblicati sui social media mostrano un misterioso caccia ucraino che si aggira sopra i cieli della capitale e che avrebbe abbattuto, da solo, 6 aerei russi da combattimento il primo giorno della guerra iniziata da Putin: ma ildiesiste davvero o è solo una leggenda metropolitana? Ad aggiungersi ai molti video su Twitter che mostrano il fantomatico jet delvolare nei cieli dell’Ucraina, nella giornata di venerdì si è aggiunto il tweet dell’ex presidente ucraino Petro Poroshenko, che ha postato la foto di un pilota di MiG-29, dando modo di pensare che sia proprio ildi. “Ha riportato 6 vittorie sui piloti russi! Con difensori così potenti, l’Ucraina vincerà sicuramente!“, si legge nel tweet. ?? ???? – ????? ???-29. ??? ????? «?????? ?????». ??? ...

Advertising

Desmondo90 : RT @PartitComunista: “Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata, è la barricata.” VLADIMIR LENIN Nella foto, in alto La Brigat… - Pinucci02333949 : @la_kuzzo Io vorrei sapere chi è il deficiente che nel 2022 ha permesso che AL CENTRO DELL'EUROPA da 8; anni ci sia… - Sinaloa_Cowboys : @giovannitundo È tutta la narrazione di RaiUno. Solo effetti collaterali, l'aspetto bellico è una nota a piè di pag… - Lella491 : La fantasma Natapalo si alza per la prima volta per andare a mangiare e ha vedere chi c'è, #JERU - BPittofrati : @MeCinica @laziaIII @GrandeFratello Cmq Nathalie fantasma ... proprio chi l ha vista ? -