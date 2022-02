Cagliarimania | il treno regionale “Bellanova” è in partenza dal binario 1 | che rimpianto per il Milan ! E il rientro di Nandez è davvero così importante ?

Advertising

sportli26181512 : Cagliarimania: il treno regionale “Bellanova” è in partenza dal binario 1, che rimpianto per il Milan ! E il rientr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliarimania treno

Calciomercato.com

12 punti in 7 gare per agguantare ilsalvezza e potersela giocare a viso aperto contro chiunque. Il Venezia è stato agganciato da tempo (anche se i lagunari hanno una gara in più) ma non solo. ...12 punti in 7 gare per agguantare ilsalvezza e potersela giocare a viso aperto contro chiunque. Il Venezia è stato agganciato da tempo (anche se i lagunari hanno una gara in più) ma non solo. ...Eppure sulla carta la situazione si era messo peggio del previsto. Pareggio del Milan, sconfitta dell'Inter e conseguente possibilità di primo posto per la squadra allenata da Luciano Spalletti. Il ca ...