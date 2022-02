Bergomi: 'L'Inter è stanca. E Dzeko e Lautaro insieme non funzionano...' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Beppe Bergomi parla del momento in casa Inter a Sky: "L'Inter in questo momento crea ma sono situazioni non chiare e limpide come aveva... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Beppeparla del momento in casaa Sky: "L'in questo momento crea ma sono situazioni non chiare e limpide come aveva...

Advertising

sportli26181512 : Bergomi: 'L'Inter è stanca. E Dzeko e Lautaro insieme non funzionano...': Beppe Bergomi parla del momento in casa I… - Rossonerosemper : RT @FMCROfficial: INTER: Massimiliano Nebuloni, Andrea Paventi, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Walter Zenga (Sky Sport) Sandro Sabatini,… - FMCROfficial : INTER: Massimiliano Nebuloni, Andrea Paventi, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Walter Zenga (Sky Sport) Sandro Saba… - juve_grecchi : RT @simonevitali85: Ogni anno ci sono squadre che lottano per poter poi disputare l’anno dopo le varie coppe europee per poi lamentarsi dei… - simonevitali85 : Ogni anno ci sono squadre che lottano per poter poi disputare l’anno dopo le varie coppe europee per poi lamentarsi… -