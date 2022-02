Atalanta-Sampdoria, Marino: “Vicini a Malinovskyi, Russia e Ucraina sono un unico popolo” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match contro la Sampdoria: “La partita di stasera è ancora più importante del solito. Vogliamo restare aggrappati al treno dell’Europa. Inoltre vogliamo sfruttare il fattore interno, lo dobbiamo al nostro pubblico“. Marino ha poi commentato quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina. Una situazione che riguarda da vicino i bergamaschi, che possono vantare in rosa la presenza di Ruslan Malinovskyi e Aleksey Miranchuk. “Siamo Vicini a Ruslan ed alla sua famiglia. Speriamo che la situazione si sblocchi e si risolva in fretta. Russia e Ucraina sono un unico ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il direttore generale dell’, Umberto, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match contro la: “La partita di stasera è ancora più importante del solito. Vogliamo restare aggrappati al treno dell’Europa. Inoltre vogliamo sfruttare il fattore interno, lo dobbiamo al nostro pubblico“.ha poi commentato quanto sta accadendo tra. Una situazione che riguarda da vicino i bergamaschi, che posvantare in rosa la presenza di Ruslane Aleksey Miranchuk. “Siamoa Ruslan ed alla sua famiglia. Speriamo che la situazione si sblocchi e si risolva in fretta.un...

