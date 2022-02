Zalewski | «Gol meritato | vittoria importante Io titolare? Sono contento»

(Di domenica 27 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del giocatore della Roma Nicolaa DAZN dopo Spezia-Roma.– «Non c’è stato un momento preciso dove il mister mi ha detto che sarei partito. Cistati momenti in cui ha provato diverse formazioni in allenamento poi stamattina mi ha dato la conferma.. Abbiamo fatto una buona partita ma l’è la». RICHIESTA MOURINHO – «Il mister mi chiede di svolgere bene i compiti difensivi poi quando abbiamo palla noi di puntare senza paura l’uomo come ho sempre fatto». RICORDO – «Sicuramente il ricordo più belloi tre punti all’ultimo minuto con un gol che ci siamo. La partita l’abbiamo indirizzata dalla nostra parte e questo ...

Advertising

FootballReprt : RT @OfficialASRoma: Prima da titolare per Zalewski! ?? ?? 'Il ricordo più bello? Sono i tre punti all’ultimo minuto con un gol che ci siamo… - OfficialASRoma : Prima da titolare per Zalewski! ?? ?? 'Il ricordo più bello? Sono i tre punti all’ultimo minuto con un gol che ci si… - ilRomanistaweb : ???#Zalewski: 'Sono contento, abbiamo fatto una buona partita' Le parole del giovane giallorosso: 'Il ricordo più be… - PagineRomaniste : #Zalewski: 'Sicuramente il ricordo sono i 3 punti all'ultimo minuto con un gol meritato. La partita l'abbiamo sempr… - sunlouvis91 : RT @forzaroma: #Zalewski: 'Vittoria meritata. Il gol all'ultimo la cosa più bella' #ASRoma #SpeziaRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Zalewski Gol

Commenta per primo Il centrocampista della Roma Nicolaè intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo contro lo Spezia: 'Non c'è stato un ...sono i tre punti all'ultimo minuto con un......(uno colpisce il palo dopo la deviazione del portiere) e poi con Abraham che sfiora il. ... L'episodio chiave avviene al 45' quando Amian (già ammonito per una manata a), strattona ...Zalewski a Dazn – Queste le parole di Nikola Zalewski dopo la vittoria contro lo Spezia. Per il giocatore polacco esordio da titolare a tutta fascia nel 3-4-2-1 di Mourinho. Queste le sue parole: Che ...Zalewski ha raccontato le emozioni suscitate dalla sua prima partita da titolare dopo il fischio finale. Queste le sue parole: ZALEWSKI A DAZN Cosa hai provato quando Mourinho ti ha detto che saresti.