Verissimo, Kabir Bedi: "Ora tutta Italia mi vede come una persona, non solo come Sandokan". Poi svela chi vuole che vinca il Gf Vip 6 (Di domenica 27 febbraio 2022) Kabir Bedi è stato ospite nella puntata odierna di Verissimo. L'uomo, dopo l'esperienza all'interno della Casa del Gf Vip 6, è ritornato alla sua amata libertà, reputando il suo percorso come una sfida verso sé stesso. Da perfetta padrona di casa, Silvia Toffanin ha ripercorso la vita dell'uomo, terminando con il successo assoluto come personaggio principale di "Sandokan". Ma ha anche raccontato del cammino di vita ricco di esperienze fatto di gioie e dolori, questa volta non più dell'attore, ma di Kabir come "uomo oltre lo schermo". Hanno affrontato il momento del grande dolore in seguito alla perdita del figlio, della quale aveva anche parlato al Gf Vip 6.

