“Stai toccando il fondo”: Barù spara oscenità, dura reazione contro di lui [VIDEO] (Di domenica 27 febbraio 2022) Il gieffino Barù continua a dare spettacolo, sparando un sfilza di oscenità da bollino rosso, e meritandosi così una rimprovero che non ammette replica. Barù (fonte youtube)Barù, senza freni, nelle ultime ore ha sparato un’oscenità dietro l’altra. Non è la prima volta che il concorrente del GF Vip sciorina un linguaggio da bollino rosso. Ma questa volta sembra essersi superato, beccandosi una riposta fulminante. Molti dei suoi discori a luci rosse nascono quando è in presenza di Jessica Selassié, la quale da parte sua ha dato in un certo qual modo il via libera al linguaggio licenzioso del gieffino, con avance parecchio insistenti e piene di doppi sensi che a tutt’oggi non sembrano avere fine. Tra i due si è venuto a creare uno strano rapporto, ... Leggi su ck12 (Di domenica 27 febbraio 2022) Il gieffinocontinua a dare spettacolo,ndo un sfilza dida bollino rosso, e meritandosi così una rimprovero che non ammette replica.(fonte youtube), senza freni, nelle ultime ore hato un’dietro l’altra. Non è la prima volta che il concorrente del GF Vip sciorina un linguaggio da bollino rosso. Ma questa volta sembra essersi superato, beccandosi una riposta fulminante. Molti dei suoi discori a luci rosse nascono quando è in presenza di Jessica Selassié, la quale da parte sua ha dato in un certo qual modo il via libera al linguaggio licenzioso del gieffino, con avance parecchio insistenti e piene di doppi sensi che a tutt’oggi non sembrano avere fine. Tra i due si è venuto a creare uno strano rapporto, ...

Vito30147671 : @StuffWeLikex Ti stai toccando bella vuoi che ti aiuti - PcyberPiero : @NicolaPorro Certo se non l'hai ancora fatto, stai toccando il fondo - LoSpecchioRotto : @confundustria Stai toccando il brufolazzo sulla pelle di chi vuole vedere il mondo con gli occhi del cinema americ… - SindoniGermana : RT @nathalyonfire: Barù: Cosa vorresti da me? Jessica: Il tuo cazzo Baru: E che cosa sei disposta a fare per il mio cazzo? Jessica: Dimmi,… - deliaxobsession : RT @nathalyonfire: Barù: Cosa vorresti da me? Jessica: Il tuo cazzo Baru: E che cosa sei disposta a fare per il mio cazzo? Jessica: Dimmi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Stai toccando Come disinstallare app su HUAWEI Prima di mostrarti come procedere ti consiglio di agire solo se sai quello che stai facendo, poiché ...e dalla schermata successiva tocca sul pulsante Disattiva e confermare l'operazione toccando sul ...

Come giocare a TFT Come giocare a TFT LoL Ora che hai scaricato TFT e hai installato il gioco ti stai chiedendo come ... Se non lo hai ancora visualizzato, puoi farlo toccando il pulsante Gioca in basso a destra, nella ...

"Stai toccando il fondo": Barù spara oscenità irripetibili, lei reagisce malissimo [VIDEO] Ck12 Giornale Prima di mostrarti come procedere ti consiglio di agire solo se sai quello chefacendo, poiché ...e dalla schermata successiva tocca sul pulsante Disattiva e confermare l'operazionesul ...Come giocare a TFT LoL Ora che hai scaricato TFT e hai installato il gioco tichiedendo come ... Se non lo hai ancora visualizzato, puoi farloil pulsante Gioca in basso a destra, nella ...