Sindaco Kiev: "Frainteso, Capitale non è completamente circondata" (Di domenica 27 febbraio 2022) - "Kiev non è completamente circondata.L'esercito ucraino sta combattendo duro alla periferia e l'Esercito russo ha subito molte perdite". Lo ha detto il Sindaco della Capitale Vitali Klitschko alla Bild, dopo aver...

