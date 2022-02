Serie A 2021/2022, Var: tutti gli episodi a favore e contro (Di domenica 27 febbraio 2022) Riparte la Serie A 2021/2022 e lo fa con un Var invecchiato, con più esperienza e con la sala centrale di Coverciano in azione. “Garantirà maggiore uniformità”, ha detto Nicchi. Ed è una svolta storica che farà il suo esordio sin dalla prima giornata di questo campionato. Sportface.it vi offrirà una classifica sul numero di decisioni a favore o contro del Var squadra per squadra. LA CLASSIFICA 2020/2021 VAR A favore Napoli 9 Roma 8 Empoli 6 Fiorentina 6 Lazio 6 Udinese 5 Atalanta 5 Milan 5 Inter 4 Spezia 4 Torino 4 Salernitana 3 Sampdoria 3 Juventus 3 Verona 3 Cagliari 3 Genoa 3 Sassuolo 3 Bologna 3 Venezia 2 VAR A Sfavore Spezia 7 Atalanta 6 Roma 6 Salernitana 6 Udinese 5 Sampdoria 5 Sassuolo 5 Inter 5 Milan 4 Juventus 4 Genoa 4 Fiorentina 4 Torino ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Riparte lae lo fa con un Var invecchiato, con più esperienza e con la sala centrale di Coverciano in azione. “Garantirà maggiore uniformità”, ha detto Nicchi. Ed è una svolta storica che farà il suo esordio sin dalla prima giornata di questo campionato. Sportface.it vi offrirà una classifica sul numero di decisioni adel Var squadra per squadra. LA CLASSIFICA 2020/VAR ANapoli 9 Roma 8 Empoli 6 Fiorentina 6 Lazio 6 Udinese 5 Atalanta 5 Milan 5 Inter 4 Spezia 4 Torino 4 Salernitana 3 Sampdoria 3 Juventus 3 Verona 3 Cagliari 3 Genoa 3 Sassuolo 3 Bologna 3 Venezia 2 VAR A SSpezia 7 Atalanta 6 Roma 6 Salernitana 6 Udinese 5 Sampdoria 5 Sassuolo 5 Inter 5 Milan 4 Juventus 4 Genoa 4 Fiorentina 4 Torino ...

Advertising

gippu1 : Triplette in serie A di calciatori del #Verona dal 1929-30 al 2020-21: tre (Del Vecchio, 5 gol vs Samp 1958; Traspe… - SkySport : VERONA-VENEZIA 3-1 Risultato finale ? ? #Simeone (54') ? #Simeone (63') ? #Okereke (81') ? #Simeone (88') ?… - SkySport : TORINO-CAGLIARI 1-2 Risultato finale ? ? #Bellanova (21') ? #Belotti (54') ? #Deiola (62') ? ?… - teleg_descargas : ? Nuevo Episodio ? ?? Serie: The Walking Dead ?? Episodio: S11E11 - LazioNews_24 : #Radu al break: «Peccato non aver segnato, non temo un calo fisico nella ripresa» -