Scherma, Coppa del Mondo: Alice Volpi cala il tris a Guadalajara. Sul podio anche Olga Rachele Calissi (Di domenica 27 febbraio 2022) Sotto la guida tecnica di Stefano Cerioni, Alice Volpi sa solo vincere. Terzo successo consecutivo nella Coppa del Mondo di fioretto femminile per la toscana, che, dopo Saint Maur e Poznan, conquista la vittoria anche a Guadalajara. Come già era successo in terra francese, l’azzurra si è trovata in finale contro l’americana Lee Kiefer e l’ha battuta nuovamente all’ultima stoccata per 15-14. Giornata di grande festa per l’Italia, perchè sul podio ci sale anche per la prima volta in carriera Olga Rachele Calissi. Davvero bravissima la livornese, che si è spinta fino alla semifinale, dove poi è stata sconfitta da Volpi per 15-3. Sul podio anche la ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Sotto la guida tecnica di Stefano Cerioni,sa solo vincere. Terzo successo consecutivo nelladeldi fioretto femminile per la toscana, che, dopo Saint Maur e Poznan, conquista la vittoria. Come già era successo in terra francese, l’azzurra si è trovata in finale contro l’americana Lee Kiefer e l’ha battuta nuovamente all’ultima stoccata per 15-14. Giornata di grande festa per l’Italia, perchè sulci saleper la prima volta in carriera. Davvero bravissima la livornese, che si è spinta fino alla semifinale, dove poi è stata sconfitta daper 15-3. Sulla ...

Advertising

Coninews : OLEEEEEEE! ???? Al Cairo il fiorettista Davide #Filippi centra il terzo gradino del podio nella prova individuale di… - CFNFMCalcio : RT @Coninews: OLEEEEEEE! ???? Al Cairo il fiorettista Davide #Filippi centra il terzo gradino del podio nella prova individuale di Coppa del… - usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO FIORETTO FEMMINILE - IN MESSICO TERZO SUCCESSO DI FILA PER ALICE VOLPI, SUL PODIO ANCHE OLGA CALISSI http… - Federscherma : COPPA DEL MONDO FIORETTO FEMMINILE - IN MESSICO TERZO SUCCESSO DI FILA PER ALICE VOLPI, SUL PODIO ANCHE OLGA CALISS… - PietroLodi4 : RT @Coninews: OLEEEEEEE! ???? Al Cairo il fiorettista Davide #Filippi centra il terzo gradino del podio nella prova individuale di Coppa del… -