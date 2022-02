Real Madrid, fissato il prezzo di Asensio (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Real Madrid pronto a cedere Marco Asensio, accostato anche alla Juve e al Milan. Il prezzo dei Blancos per la cessione dello spagnolo Il Real Madrid potrebbe cedere Asensio in estate, anche per mettere soldi in cascina e fare l’assalto ad Haaland e Mbappé. Sulle tracce del giocatore anche Juventus e Milan, squadre a cui è stato accostato a più riprese anche nel mercato invernale. L’unico problema potrebbe essere il prezzo che i blancos hanno fissato intorno ai 50 milioni di euro come riportato da Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Ilpronto a cedere Marco, accostato anche alla Juve e al Milan. Ildei Blancos per la cessione dello spagnolo Ilpotrebbe cederein estate, anche per mettere soldi in cascina e fare l’assalto ad Haaland e Mbappé. Sulle tracce del giocatore anche Juventus e Milan, squadre a cui è stato accostato a più riprese anche nel mercato invernale. L’unico problema potrebbe essere ilche i blancos hannointorno ai 50 milioni di euro come riportato da Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Asensio via in estate? ?? - psgfanclubcr : RT @soloparisiens: Real Madrid, Mbappé... Pochettino da su primera previa - LucaMaritano : RT @SandroSca: Villareal 5-1 all'Espanyol con poker di Yeremi Pino. Dal sorteggio è la migliore in Liga con 10 punti più dell'Atletico e il… - VamosParis : RT @soloparisiens: Real Madrid, Mbappé... Pochettino da su primera previa - psgcolombia75 : RT @soloparisiens: Real Madrid, Mbappé... Pochettino da su primera previa -