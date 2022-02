Quei veleni segreti per la visita di Bergoglio all’ambasciata russa (Di domenica 27 febbraio 2022) Venti di guerra anche a San Pietro, dove la diplomazia vaticana pare non abbia apprezzato la visita sine notitiam di Bergoglio all’Ambasciatore russo nonché ex Ministro della Cultura di Putin, Alexander Avdeev. Una decisione suggerita, sembra, da Andrea Riccardi, potente capo della Comunità di Sant’Egidio, alla ricerca smaniosa di ruoli diplomatici nella crisi ucraina, e dal discusso sostituto venezuelano della Segreteria di Stato, Edgar Peña Parra. Mentre, pare, che il Segretario dì Stato della Santa Sede, cardinale Parolin, sia stato invece avvertito dalla Gendarmeria solo quando la Fiat 500 lasciava il Cortile di San Damaso. Una questione di sostanza, non solo di forma Il disagio della diplomazia vaticana non si traduce solo in una questione di forma, ma soprattutto di sostanza. Di forma, in quanto il secolare Protocollo vaticano prevede che il ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 27 febbraio 2022) Venti di guerra anche a San Pietro, dove la diplomazia vaticana pare non abbia apprezzato lasine notitiam diall’Ambasciatore russo nonché ex Ministro della Cultura di Putin, Alexander Avdeev. Una decisione suggerita, sembra, da Andrea Riccardi, potente capo della Comunità di Sant’Egidio, alla ricerca smaniosa di ruoli diplomatici nella crisi ucraina, e dal discusso sostituto venezuelano della Segreteria di Stato, Edgar Peña Parra. Mentre, pare, che il Segretario dì Stato della Santa Sede, cardinale Parolin, sia stato invece avvertito dalla Gendarmeria solo quando la Fiat 500 lasciava il Cortile di San Damaso. Una questione di sostanza, non solo di forma Il disagio della diplomazia vaticana non si traduce solo in una questione di forma, ma soprattutto di sostanza. Di forma, in quanto il secolare Protocollo vaticano prevede che il ...

