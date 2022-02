“Ossimori” la collettiva inaugurata al Kromya Art Gallery di Verona

Leggi su lopinionista

(Di domenica 27 febbraio 2022) Renata e Cristina Cosi Sociery S C 0029 2017 gres bianco legno teca in plexiglass cm 30x30x30Artdiinaugura la” tra pittura e scultura in programma dal 26 Febbraio all’8 Aprile 2022– Illusione, metamorfosi, trasfigurazione e dissimulazione della realtà sono i temi centrali della”, in programma dal 26 febbraio all’8 aprile 2022 nella sede veronese (via Oberdan, 11c) diArt. Curata da Matteo Galbiati con opere di Cristina e Renata Cosi, Andrea Facco, Federico Ferrarini e Luca Marignoni, la mostra saràsabato 26 febbraio dalle 16.00 alle 20.00. Attraverso la pittura e la scultura, i cinque artisti sanno ...