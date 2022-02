Napoli | De Laurentiis sogna lo scudetto | «Grande emozione Non molliamo mai»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis

Ilha lasciato l'albergo romano per dirigersi verso lo stadio Olimpico in vista del match con la Lazio . Il vice presidente delEdo Deha pubblicato un video su Instagram in cui incita la squadra: "Pronti per la battaglia!" Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato ...Che succede se va via Koulibaly? Oltre a fare salti di gioia per il lauto incasso, Desta iniziando a pensare al piano B. Servirebbe, in caso di partenza del gigante ...di forza delin ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha twittato la sua felicità al termine della gara con la Lazio vinta per 1-2, che ha permesso ai partenopei di agganciare il Milan al primo posto in ...Il Napoli si è preso i tre punti contro la Lazio e ha raggiunto in vetta alla classifica il Milan, sorpassando l'Inter. Un successo arrivato ...