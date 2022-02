Messa oggi tv domenica 27 febbraio: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 27 febbraio 2022) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi domenica 27 febbraio. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di27. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del ...

Advertising

domenicosaretto : #Domenica #27febbraio: «Tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita!». Oggi per me Messa privata (se… - corrierefirenze : A celebrare la messa in Santa Croce sarà il cardinale Bassetti. Nessun messaggio del Papa da leggere - jacques_jj6592 : RT @sarabanda_: Mattinata di oggi. Entroterra veneziano. Giornata primaverile. Tante persone per le strade. Solo io tenevo la mascherina in… - ofmafrancescani : ?? La Santa Messa di oggi 27 Febbraio 2022 - VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) - AndreaMarano11 : RT @patrickzaki1: Oggi ho l'onore di pronunciare un intervento alla cerimonia di apertura del nuovo anno accademico dell'Università di Bolo… -