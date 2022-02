Julien Doré papa | les rares confidences du chanteur sur sa paternité faite “de peurs et de sourires”

Leggi su cityroma

(Di domenica 27 febbraio 2022)remonte sur scène. Après 5 ans d’absence, lerevient pour une grande tournée de plus de 50 concerts pour promouvoir son dernier album Aimée. Un vrai challenge alors qu’il doit désormais jongler entre sa vie d’artiste et celle de jeune. En effet, à 39 ans, l’ancien vainqueur de La Nouvelle Star est devenu père pour la première fois il y a près d’un an. Un heureux événement qu’il a longtemps souhaité garder secret, mais qu’il a finalement accepté de révéler lors de son passage dans l’émission 50? inside en décembre 2021. Depuis, l’interprète de Coco Câline n’hésite pas à se confier régulièrement sur sa nouvelle vie de, et a même récemment partagé un adorable cliché de son petit garçon. Il y a quelques jours,a en effet posté ...