GF Vip 6, Barù in preda ai sogni a luci rosse: la confessione inaspettata (Di domenica 27 febbraio 2022) Si avvicina la finale del Grande Fratello vip 6 e intanto Barù si lascia andare ad una confessione hot nella Casa più spiata d’Italia. Nel dettaglio, lo chef fa sapere di aver avuto un sogno erotico, non risparmiando particolari bollenti, sul conto delle due gieffine apparse in sogno: Jessica Selassié e Soleil Sorge. Ma cosa penserà Jessica delle fantasie osé dell’amato Barù sull’italo-americana? Vi ricordiamo che la prossima puntata del GF Vip sarà lunedì 28 febbraio 2022 alle 21:30 circa su Canale 5. GF vip 6, le rivelazioni di Barù A pochi giorni dalla finale del GF vip 6 in corso, prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5, Barù rende noto ai coinquilini vip, il sogno erotico avuto nel cuore della notte. Rivela infatti che ha avuto particolari fantasie e non nega alla stessa Soleil Sorge che era ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 27 febbraio 2022) Si avvicina la finale del Grande Fratello vip 6 e intantosi lascia andare ad unahot nella Casa più spiata d’Italia. Nel dettaglio, lo chef fa sapere di aver avuto un sogno erotico, non risparmiando particolari bollenti, sul conto delle due gieffine apparse in sogno: Jessica Selassié e Soleil Sorge. Ma cosa penserà Jessica delle fantasie osé dell’amatosull’italo-americana? Vi ricordiamo che la prossima puntata del GF Vip sarà lunedì 28 febbraio 2022 alle 21:30 circa su Canale 5. GF vip 6, le rivelazioni diA pochi giorni dalla finale del GF vip 6 in corso, prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5,rende noto ai coinquilini vip, il sogno erotico avuto nel cuore della notte. Rivela infatti che ha avuto particolari fantasie e non nega alla stessa Soleil Sorge che era ...

infoitcultura : Grande Fratello Vip 2022, la battuta infelice di Barù a Miriana Trevisan (video) - infoitcultura : Chi vincerà il Grande Fratello Vip 6 secondo Barù? Ecco cos’ha detto - tuttopuntotv : Chi vincerà il Grande Fratello Vip 6 secondo Barù? Ecco cos’ha detto #GFVip6 #GFVip #jeru #jessvip #baru #solearmy… - ParliamoDiNews : GF Vip, Carnevale agitato per Jessica e Barù VIDEO #AlfonsoSignorini #BarùGaetani #GFVip #JessicaSelassiè… - maiohosonno1 : RT @callmeguenda: Barù dice che in quella casa non ci sono vip veri pur essendo il gfvip e lo censurano?? #jerù -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Barù "Stai toccando il fondo": Barù spara oscenità, dura reazione contro di lui Barù, senza freni, nelle ultime ore ha sparato un'oscenità dietro l'altra. Non è la prima volta che il concorrente del GF Vip sciorina un linguaggio da bollino rosso . Ma questa volta sembra essersi ...

Grande Fratello Vip, Jessica Selassié a Barù: "Ho voglia di baciarti..", la doccia fredda della principessa Grande Fratello Vip, Jessica Selassié a Barù: "Ho voglia di baciarti..", la doccia fredda della principessa I due sono ormai inseparabili. La principessa e il nobile toscano trascorrono ore insieme, ...

GF Vip, la cronaca della 30ma puntata: Alessandro, Barù, Eva e Federica in nomination. La Bruganelli salta la leggo.it , senza freni, nelle ultime ore ha sparato un'oscenità dietro l'altra. Non è la prima volta che il concorrente del GFsciorina un linguaggio da bollino rosso . Ma questa volta sembra essersi ...Grande Fratello, Jessica Selassié a: "Ho voglia di baciarti..", la doccia fredda della principessa I due sono ormai inseparabili. La principessa e il nobile toscano trascorrono ore insieme, ...